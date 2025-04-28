На Одещині молодик відповідатиме за неправдиве повідомлення про вчинення відносно нього грабежу

Фігурант заявив слідству, що зловмисники відібрали в нього велику суму грошей, яку насправді він витратив і не хотів повертати позичальникам. Поліцейські завершили розслідування справи та скерували матеріали до суду. Правопорушнику загрожує ув’язнення.

У березні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 26-річного жителя іншої області про те, що на трасі Одеса – Рені, неподалік міста Татарбунари Білгород-Дністровського району, його автомобіль нібито зупинили троє чоловіків у військовій та поліцейській формі. Під час спілкування з ним вони заволоділи його грошима в сумі 40 000 доларів і поїхали.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники територіального відділення поліції встановили: молодий чоловік позичив у знайомих ті кошти і витратив їх. Коли ж зрозумів, що повернути не зможе, вигадав історію про злочин для позичальників, як привід не віддавати борг.

Поліцейські довели, що заявник ввів в оману правоохоронців і жодних протиправних дій відносно нього не вчинялось.

«Зібравши достатньо доказів, ми висунули фігуранту обвинувачення в завідомо неправдивому повідомленні слідчому про вчинення кримінального правопорушення. Згідно з санкцією частини 1 статті 383 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду», – повідомив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Обвинувачення в суді підтримуватиме Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини