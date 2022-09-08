На Одещині наркодилери з Молдови заробляли щомісяця мільйони гривень на збуті амфетаміну

Двоє чоловіків, громадяни Республіки Молдова, організували на території м. Одеси виготовлення та збут амфетаміну. Нарколабораторію вони обладнали в орендованому будинку, а її потужності дозволяли щомісяця виготовляти близько 12 кг психотропів. Фігурантів затримано, їм повідомлено про підозру.

Викрили наркодилерів оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН Нацполіції України спільно зі слідчими та оперативними службами ГУНП в Одеській та Херсонській областях.

Встановлено, що організували незаконний бізнес громадяни Республіки Молдова. Вони винаймали в Одесі два приватні будинки, один з яких обладнали під нарколабораторію, фасувальний цех та склад. Щомісяця фігуранти виготовляти близько 12 кг амфетаміну, який збували гуртовими партіями, розсилаючи в різні регіони держави за допомогою сервісу поштових відправлень, а розрахунок за «товар» отримували у криптовалюті. Такий «бізнес» приносив їм близько 6 мільйонів гривень доходу в місяць.

Вчора, 7 вересня, правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели обшуки за місцем розташування лабораторії, в помешканнях та автівках фігурантів. Загалом під час слідчих дій вилучено пакунки з розфасованим амфетаміном, 85 л та 31 кг прекурсорів, лабораторне обладнання, електронні ваги та мобільні телефони. Також поліцейські вилучили авто, яке зловмисники використовували у злочинній діяльності.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує мільйон гривень.

Фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Після надходження результатів експертних досліджень буде вирішуватися питання про повідомлення їм підозри за ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч. 2 чт. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

За вчинене зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення строком до 10-ти років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Національна поліція України