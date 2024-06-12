На Одещині неповнолітній зарізав 15-річного хлопця та поранив ще одного

Нападнику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Подія сталася вночі 10 червня в одному з сіл Любашівської ОТГ Подільського району Одеської області. До Подільського районного управління поліції надійшла інформація від диспетчера спецлінії «103» про смертельне ножове поранення підлітка. Прибувши, слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 виявила на автобусній зупинці тіло юнака з колото-різаними пораненнями. Він помер до приїзду «швидкої».

Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що на зупинці громадського транспорту знаходилась група місцевих підлітків, серед яких був 17-річний неповнолітній з іншої області. Коли повз них проходили двоє 15-річних місцевих юнаків, зловмисник попросив у них закурити, але отримав відмову. На таку відповідь він розлютився і почав наносити удари ножем одному з підлітків. Другий, який намагався відштовхнути нападника від товариша, теж отримав удар ножем по нозі.

У подальшому нападник з місця втік. При огляді тіла померлого судово-медичний експерт виявив кілька проникаючих колото-різаних поранень. Попередньо, смерть хлопця настала внаслідок множинних відкритих ран грудної клітини. Остаточну причину смерті буде встановлено за результатами проведеної експертизи. Інший постраждалий, 15-річний товариш загиблого, отримав поранення у вигляді різаної рани ноги.

Зловмисника поліцейські розшукали у товариша. Слідчі вилучили одяг, у якому він був під час нічного конфлікту.

Під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень та за наявності достатніх доказів фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві та умисному легкому тілесному ушкодженні. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. За поданням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках провадження призначено низку судових експертиз, встановлюються повні обставини події. Затриманому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Також зазначимо, що у день проведення поліцейськими слідчого експерименту за участю підозрюваного, в телеграм-каналах було поширене відео за участі родичів убитого підлітка, які намагались дістатись затриманого у поліцейському автомобілі. Ми розуміємо емоції родичів від втрати дитини. Зловмисник неодмінно понесе покарання за скоєне.

Подільське районне управління поліції Одещини