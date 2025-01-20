На Одещині підприємець і посадовці Держпродспоживслужби організували побори із зернотрейдерів
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно підприємця – учасника схеми поборів з експортерів «зернового коридору».
Обвинувальний акт направлено до суду.
На початку квітня 2024 року працівники ДБР затримали підприємця та двох посадовців Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів та інших документів для експорту ячменю та кукурудзи.
«Послуга» ділків з видачі необхідних документів для підприємств, які планували експорт ячменю до КНР, за кожні 15 тисяч тонн коштувала у 2023 році 22,5 тис. доларів США, а у 2024 році – 30 тис. доларів США.
Справу щодо посадовців Держпродспоживслужби раніше було направлено до суду.
Їх подільник — підприємець обвинувачується одержання неправомірної вигоди, підробленні офіційного документа, (ч. 2 ст. 369-2 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.