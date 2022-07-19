На Одещині покидьок познущався з 5-річного хлопчика, напоївши вином: дитину ледь врятували

Ще одну дитину, яку напоїли горілкою, виявили п’яною на порозі адмінбудівлі.

На Одещині чоловік заради забави напоїв вином 5-річного хлопчика.

Про це повідомили у Подільському районному управлінні поліції.

“П’ятирічного малюка з Балтської громади напоїв домашнім вином сусід, бо йому було весело спостерігати, як нетвереза дитина під час ходьби падала. Окрім алкогольного отруєння, хлопчик отримав забиття рук, ніг та тулуба”, – сказано у повідомленні.

Зазначається, що у цьому ж районі 9-річного хлопчика із селища Окни п’яним виявили перехожі на порозі адмінбудівлі. Як виявилось, його пригостив горілкою 18-річний місцевий житель. Мати хлопчика замість того, щоб стежити за дитиною, у цей час була п’яна і спала вдома.

Обох дітей госпіталізували у тяжкому стані. Їм надано медичну допомогу, зараз загрози їхньому здоров’ю немає.

На громадян, які довели неповнолітніх до стану сп’яніння, складено адміністративні протоколи за статтею 180 КУпАП. // УНІАН