На Одещині поліцейські повідоми про підозру черговому прихильнику «руского міра»

Поліцейські скерували до суду обвинувачення чоловіку за частиною 2 статті 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Слідчі поліції, за оперативної підтримки співробітників Служби безпеки України, встановили, що 60-річний житель Ізмаїльського району авторизувався у заблокованій в Україні російській соціальній мережі «Однокласники» і тривалий час поширював там проросійські матеріали.

Під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка і вилучили комп’ютерну техніку з відповідною інформацією, що вказувала на його протиправну діяльність.

«На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру в поширенні матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які її здійснювали. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування кримінального провадження поліцейські завершили і скерували до суду обвинувальний акт», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Правопорушнику загрожує покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одеської області