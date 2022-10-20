На Одещині поліцейські припинили діяльність потужного наркоугруповання

Схему незаконного виробництва та збуту канабісу налагодили 11 жителів Ізмаїльського району. Наркотики збували як вроздріб, під час особистих зустрічей із «клієнтами», так і гуртовими партіями, пересилаючи поштою по країні. Під час серії обшуків поліцейські вилучили у фігурантів понад 13 кг наркотиків, а організаторів та шістьох активних членів угруповання затримали.

Викрили злочинну діяльність фігурантів оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області (УБН) спільно зі співробітниками ДБР і слідчими ГУНП в Одеській області за підтримки Департаменту боротьби з наркозлочинністю та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що незаконний «бізнес» організували двоє чоловіків віком 44 та 47 років. Вони залучили до наркобізнесу дев’ятьох жителів Ізмаїльського району, кожен із них відповідав за свій напрямок: вирощування рослин конопель, перероблення їх у наркотичний засіб, фасування та безпосередній збут. Мало угрупування і свого власного «бухгалтера» – жінка звітувала перед організаторами про рух коштів та переводила їх у готівку.

Фігуранти збували наркотики як у роздріб, під час особистих зустрічей із довіреним «клієнтам» за готівку, так і гуртовими партіями, розсилаючи «замовлення» поштою по всій країні. Щомісяця вони збували понад 2 кг наркотичних засобів, отримуючи близько пів мільйона гривень прибутку.

Правоохоронці з залученням оперативників УБН із Київської, Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей та за силової підтримки бійців КОРД, ТОР і БПОП провели 40 санкціонованих обшуків у помешканнях та автівках фігурантів. У результаті вилучено понад 13 кг канабісу, майже 150 рослин конопель, насіння конопель елітних сортів, а також зброю з набоями, гроші в національній та іноземній валюті, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки та три автомобілі, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує 3 мільйони гривень.

Організаторів та шістьох активних членів наркоугруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім членам угруповання вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції інкримінованої статті, їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальні рішення відносно фігурантів буде прийматися після надходження результатів експертних досліджень вилучених речових доказів.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України