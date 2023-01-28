На Одещині поліцейські розшукали жінку, яка народила і покинула немовля в закинутій будівлі

Громадянку опитують в територіальному підрозділі поліції в рамках провадження, розпочатого за статтею 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

25 січня в покинутій будівлі вагового комплексу в селищі Хлібодарське було виявлено новонародженого хлопчика без ознак життя. За даним фактом слідчі слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 ККУ та під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування.

Поліцейські направили тіло немовляти на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті і взялися за пошуки породіллі.

Вжитими заходами оперативники встановили, що дитину покинула 34-річна уродженка Кіровоградської області без постійного місця проживання. За два дні її розшукали в Одесі на вулиці Сегедській, куди вона передислокувалася після кількаденного базування в селищі Хлібодарське.

Жінка зізналася, що 10 січня народила сина в закинутій споруді, де тимчасово проживала зі своїм співмешканцем, але оскільки маля нібито не проявляло ознак життя, то залишила його, не подумавши про наслідки. На облік у зв’язку з вагітністю вона не ставала, має трьох старших дітей, які через відсутність житла з нею не проживають.

Зараз поліцейські проводять з громадянкою процесуальні заходи. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одещини

(За інформацією Одеського районного управління №2)