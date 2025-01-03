На Одещині поліцейські викрили двох дітей, які пошкодили на цвинтарі надгробні пам’ятники

Відносно матері малолітніх правопорушників складено протокол про адміністративну відповідальність. Їй загрожує штраф.

Про подію, що сталася в одному з населених пунктів Раухівської громади Березівського району, до поліції вчора повідомила жінка, яка помітила пошкоджений пам’ятник на могилі свого чоловіка та ще декількох на сусідніх могилах.

При огляді цвинтаря правоохоронці виявили пошкодження шістьох надгробків.

Вжитими заходами оперативники того ж дня встановили, що до злочину причетні місцеві хлопці 7-ми та 8-ми років. Брати ходили на кладовище бешкетувати днем раніше, коли були вдома самі, без нагляду матері. Сума завданих збитків встановлюється.

Оскільки хлопці не досягли віку притягнення до відповідальності, поліцейські склали відносно їхньої 31-річної матері протокол за частиною 4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею кваліфікується вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Жінці загрожує штраф у сумі до 5100 гривень.

Поліцейські вкотре закликають батьків займатися вихованням дітей та слідкувати за їхнім дозвіллям.

Березівський районний відділ поліції Одещини