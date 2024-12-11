На Одещині поліцейські вилучили нелегальної підакцизної продукції на суму понад 170 тисяч гривень

Правоохоронці продовжують протидіяти незаконному продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особам, яких викрили у таких правопорушеннях, загрожує чималий штраф з конфіскацією товару.

Під час відпрацювання обласного центру дільничні офіцери поліції виявили в одній із крамниць факт провадження господарської діяльності без відповідної ліцензії на продаж алкогольних напоїв. Не зважаючи на великий асортимент алкоголю, який був викладений на вітрині магазину, ліцензійних документів на право його продажу 48-річна продавчиня не мала. Поліцейські вилучили з торговельного закладу в загальній кількості 152 літри алкогольних напоїв на суму понад 64 тис. гривень.

Ще двох правопорушниць віком 55-ти та 66-ти років поліцейські викрили в Одесі в кіоску та на ринку. Жінки здійснювали продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку. Загалом у них вилучили більше 160 пачок тютюнових виробів на загальну суму понад 10 тис. гривень.

Поліцейськими проведено перевірку й торговельних закладів, де здійснюється продаж електронних цигарок та рідин до них, та було встановлено двох жінок 57-ми та 37-ми років, які продавали електронні сигарети без марок акцизного податку. Близько 250 одиниць таких виробів на загальну суму більше 80 тис. гривень було вилучено.

Також дільничні офіцери поліції виявили факт продажу 38-річною жінкою тютюну без марок акцизного податку в магазині в селищі Любашівка. У порушниці вилучили більше 300 пачок цигарок на суму понад 16 тис. гривень.

Щодо порушників поліцейські склали адміністративні матеріали, залежно від їхніх протиправних дій, за ч. 1 ст. 164 (порушення правил порядку провадження господарської діяльності) та ч. 1 ст. 156 (роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно з чинним законодавством суд може накласти на правопорушників стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією предметів торгівлі.

Поліцейські продовжують профілактичні заходи, основна мета яких – протидія тіньовому ринку нелегальної торгівлі підакцизної продукції.

Закликаємо громадян дотримуватися вимог чинного законодавства та повідомляти про їх порушення на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Одещини