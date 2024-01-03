На Одещині поліцейські затримали злочине угруповання за скоєння серії розбійних нападів

Жертвами зловмисників ставали переважно самотні літні люди, які отримували матеріальну допомогу від благодійних фондів як особи, які пережили переслідування та гоніння нацистів під час Другої світової війни. Поліцейські затримали п’ятьох учасників злочинної групи. Усім правопорушникам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15-ти років ув’язнення із конфіскацією майна.

Більш ніж пів року оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління, за сприянням працівників кримінального аналізу ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури збирали докази та документували протиправні дії злочинної групи, у тому числі по готуванню до вчинення нового злочину.

Організатором угруповання виявився громадянин Молдови, який проживав в одному із сіл Подільського району. Решта учасників – жителі Одеси та Одеського району. Майже усі вони виявилися раніше судимими, у тому числі за скоєння крадіжок та розбійних нападів. Серед зловмисників були і особи, які безпосередньо знали потерпілих і володіли інформацією про їхні статки.

За результатами роботи поліцейських, задіяних до проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів, встановлена причетність учасників злочинного угруповання до скоєння низки зухвалих розбійних нападів та крадіжок, переважно на літніх жінок, поєднаних з проникненням до їх осель, які були вчинені протягом року на території Одеської області.

До кожного злочину правопорушники ретельно готувалися, підбирали знаряддя злочину, вивчали спосіб життя потерпілих, шляхи непомітного підходу та відходу від їхніх осель. Інформацію про статки громадян збирали двоє співучасників групи, зокрема і колишня співробітниця одного із благодійних фондів, який надає підтримку незахищеним соціальним верствам населення, у тому числі людям, які пережили переслідування, депортації, гетто нацистів.

Отримавши достатньо інформації про готування зловмисників до скоєння чергового розбійного нападу на оселю 85-ти річної одеситки, правоохоронцями було прийнято рішення щодо проведення операції по затриманню злочинців. Залучившись силовою підтримкою бійців спецпідрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, поліцейські затримали зловмисників, коли ті, озброївшись пістолетом та ховаючи обличчя за масками, взявши із собою липку стрічку та хомути для зв’язування потерпілої, проникли вночі до її квартири.

Як встановили правоохоронці, старенька потрапила до переліку жертв зловмисників не випадково. А саме по наводці колишньої співробітниці благодійного фонду, яка входила до складу злочинної груп та мала доступ до інформації про нараховані літнім громадянам грошові виплати.

В ході проведення огляду місця події та обшуків за місцями мешкання учасників угруповання і у їхніх транспортних засобах поліцейські вилучили як знаряддя вчинення злочину, так і низку інших доказів причетності учасників ОЗГ до протиправної діяльності, у тому числі майно, отримане у протиправний спосіб в результаті раніше скоєних злочинів. А в автівці, на якій зловмисники прибули до місця злочину, правоохоронці вилучили також корпус ручної гранати із запалом.

Всіх п’ятьох фігурантів поліцейські затримали в процесуальному порядку. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав всім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі, за наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі повідомили їм про підозру, залежно від скоєного, у вчиненні таємного викрадення чужого майна, тобто крадіжках, поєднаних з проникненням у житло та інше приміщення, скоєних за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у тому числі повторно; у готуванні до нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому за попередньої змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану, та у розбої, вчиненому за попередньої змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на 15 років із конфіскацією майна.

За фактами вилучення у правопорушників пістолета та корпусу гранати із запалом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Після отримання висновків експертів буде вирішуватись питання щодо додаткової кваліфікації та повідомлення про підозру.

Також правоохоронцями встановлюється причетність та наразі здійснюється збір доказів для притягнення членів ОЗГ до відповідальності за низку розбійних нападів, вчинених на території області починаючи з 2017 року.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини