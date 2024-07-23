На Одещині поліція оголосила підозру зловмиснику, який підпалив квестовий автобус

Слідчі поліції затримали підозрюваного в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, подія сталась вчора ввечері на Соборній площі.

Поліцейські встановили, що йдучи повз автобус, призначений для дитячих квестів, 27-річний зловмисник силою відкрив двері транспорту та зайшов до салону, де запальничкою підпалив сидіння та оббивку стін, через що відбулось загоряння. Під час огляду місця події поліцейські вилучили речі, що підтверджують протиправність дій зловмисника. Вказані речові докази скерували на експертизу.

Суму завданих збитків власниці квестового транспорту буде встановлено в ході слідства за результатами призначених в рамках кримінального провадження експертиз.

«Зібравши достатню кількість доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України, тобто в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Згідно із чинним законодавством його протиправні дії караються позбавленням волі на строк до десяти років. Під час затримання зловмисник поводився неадекватно, мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, тому був доставлений до медичного закладу для проходження освідування. Враховуючи це, в рамках кримінального провадження призначено ще одну експертизу на предмет визначення його наркотичного сп’яніння. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомив начальник відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 підполковник поліції Володимир Чернухін.

Відділ комунікації поліції Одеської області