На Одещині поліція розслідує факти катування, незаконного позбавлення волі та домашнього насильства щодо дитини

Вчора, 8 вересня, в ході моніторингу інтернет-мережі правоохоронці виявили відео, на якому малолітній хлопчик сидів на землі, прив’язаний за ногу до опори металевим ланцюгом.

Поліцейські встановили: на відео – семирічний хлопчик, що проживає у Березівському районі разом з рідною тіткою та її родиною, яка взяла опіку над племінником після смерті рідних батьків, і одразу виїхали на місце події.

Вказана сім’я на обліку Служби у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах, не перебуває, раніше інформації щодо конфліктів у ній або протиправних дій стосовно дітей до органів поліції не надходило. Родина перебуває під соціальним супроводом держави як опікунська, тому соціальні працівники разом із поліцейськими раніше відвідували її за місцем мешкання: вона мала належні умови для проживання та розвитку дітей.

В ході опитування членів сім’ї та її сусідів, дядько хлопця пояснив, що прив’язав його, поки дружини не було вдома, бо той нібито робить шкоду, не слухається і тікає з дому. Зі слів сусіда, який зняв подію на телефон, він був свідком неодноразового вчинення домашнього насильства щодо дитини. Разом з тим, вказана подія сталася в червні поточного року, однак чоловік до поліції не звернувся, аргументуючи це тим, що не хотів псувати стосунки з сусідами.

Спільно зі службою у справах дітей було проведено оцінку рівня безпеки дитини та прийнято рішення щодо вилучення її з родини. Хлопчика тимчасово влаштували до лікарні. Наразі вирішується питання про його подальшу долю.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань поліцейські внесли відомості за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 126-1 (Домашнє насильство), ч. 1 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього).

Наразі поліцейськими проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин події, притягнення винних до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Одеської області