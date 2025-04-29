На Одещині посадовець ТЦК за гроші змінював дані військовозобов’язаних в електронній системі «Оберіг»

Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників «Оберіг» для охочих уникнути мобілізації.

Незаконною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку тієї чи іншої особи. Це дозволяло «клієнтам» навіть виїздити за кордон.

Слідству вже відомо про 12 чоловіків, які скористалися протиправною схемою, частина з них встигла залишити Україну. За свою «допомогу» посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США.

Співробітник центру комплектування підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки посадовців та осіб, які скористалися схемою.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань