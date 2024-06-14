На Одещині посадовці вимагали $40 000 за оренду нерухомості із землею вздовж міжнародної траси

Серед фігурантів – керівники структурних підрозділів водних ресурсів річок та водного господарства, а також голова однієї з ОТГ Одещини. За вказану суму фігуранти обіцяли посприяти в укладанні довгострокового договору оренди з першочерговим правом викупу. На цій ділянці підприємець планував облаштувати автостоянку для вантажного транспорту.

Викрили корупційний механізм надання в оренду об’єктів державної власності оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області. До організації схеми причетні посадові особи управління водних ресурсів річок, міжрайонного управління водного господарства та об’єднаної територіальної громади.

За певну винагороду вони обіцяли позитивно вирішити питання оренди нерухомості та землі, що перебуває на балансі управління водних річок. А саме комплексу будівель та споруд разом з територією площею 16 га вздовж траси міжнародного значення, де підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок.

Для цього нерухомість та землю планували передати на баланс до ОТГ, а вже після цього в довгострокову оренду підприємцю з першочерговим правом викупу. Вартість такої оборудки оцінили в 40 000 доларів, з яких половину суми отримує начальник одного з управлінь водних ресурсів річок через визначений пункт обміну валют в столиці, решта – розподіляється між двома іншими фігурантами.

13 червня поліцейські затримали голову ОТГ та керівника міжрайонного управління водного господарства на території Одеської області, а організатора схеми – начальника управління водних ресурсів річок – поблизу Білої Церкви. Загальна сума, яку отримали фігуранти як неправомірна вигода 40 000 доларів. Ділків затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Затриманим посадовцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне їм може загрожувати до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Одеської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України