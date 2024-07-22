На Одещині посадовців підозрюють у розкраданні коштів під час відбудови зруйнованих обстрілами будинків

Окрім цього, фігуранти працевлаштували фіктивних працівників і виплачували їм заробітну плату. Загальна сума завданих збитків – майже 2,4 млн грн. Серед підозрюваних – голова селищної ради, керівник комунального підприємства, підрядник та інженер з технічного нагляду. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Викрили та задокументували протиправні дії злочинної групи слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ. За даними слідства, організував її діяльність селищний голова, залучивши керівника комунального підприємства, підконтрольну комерційну структуру та інженера з технагляду.

Через російські обстріли був частково зруйнований житловий фонд кількох населених пунктів, тож за рішенням селищної ради одне з місцевих комунальних підприємств визначили ліквідатором наслідків. В одному населеному пункті треба було виконати капітальний ремонт 9-поверхового житлового будинку, а в іншому – шести приватних будинків. Вартість робіт оцінили у понад 11 мільйонів гривень.

З метою привласнення бюджетних коштів, виділених на відновлення, спільники формально провели інспекцію, підписали офіційні документи, зазначивши в них неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Внаслідок таких дій збитки сягнули 1 400 000 гривень. Отримавши злочинні кошти, організатор розподілив їх між членами групи.

Крім того, селищний голова спільно з начальником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким виплатили понад 1 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили матеріали, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру чотирьом фігурантам – селищному голові, директору комунального підприємства, інженеру з технагляду та підрядникові. Залежно від участі та ролі у злочинній схемі їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 3 та 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

– ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

– ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення посадовців від займаних посад.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини