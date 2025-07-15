На Одещині посадовицю Білгород-Дністровської міськради затримали за отримання хабаря

За 400 євро фігурантка обіцяла «послуги» з підробки документів для оформлення пенсії. Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. Їй загрожує до 10-ти років ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що начальниця одного з відділів Білгород-Дністровської міської ради, дізнавшись, що місцевому жителю не вистачає 10-ти років трудового та страхового стажу, запропонувала підробити документи, які б надали йому можливість отримувати пенсійне забезпечення. За цю «послугу» вона вимагала 400 євро.

Правоохоронці задокументували протиправні дії посадовиці та затримали її у процесуальному порядку одразу після отримання другої частини хабаря в розмірі 10 200 гривень. Гроші були вилучені в якості речових доказів.

Зібравши достатню доказову базу, слідчі поліції повідомили фігурантці про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Згідно з санкцією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 120 тис. грн та за клопотанням правоохоронців відсторонив її від займаної посади.

Заходи з розкриття злочину проводили слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Білгород-Дністровський райвідділ поліції Одещини