На Одещині працівник ТЦК вимагав 300 л пального за довідку, яка відстрочує мобілізацію

У якості винагороди за бронювання від мобілізації фігурант вимагав у чоловіка 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті. За відмову погрожував відправленням в зону бойових дій.

Припинили протиправну діяльність зловмисника поліцейські Подільського районного управління поліції Одещини спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури.

Правоохоронці встановили, що службова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагає з жителя Подільського району винагороду за сприяння у видачі довідки про бронювання від мобілізації. Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті, а у разі відмови погрожував відправленням в зону бойових дій.

Правопорушника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав за цю «послугу» гроші в сумі 15 тисяч гривень.

«Слід зазначити, що громадянин, якому військовий створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури і мав законне право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Проте, зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Цей злочин кваліфікується за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання про обрання судом підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають», – повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Подільське районне управління поліції Одещини