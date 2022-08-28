На Одещині правоохоронці викрили злочинну групу, що вчиняла розбійні напади

Зловмисників цікавили переважно люди, які займалися підприємницькою діяльністю. До кожного нападу спільники ретельно готувалися і вживали заходів конспірації та уникнення викриття. Втім, завдяки клопіткій роботі правоохоронців, усі вони були затримані.

До складу злочинної групи входили п’ятеро жителів Одеського району віком від 37-ми до 53-х років. За плечима громадян не одна судимість за майнові злочини.

Встановлено, що «лігво» зловмисників базувалося на станції технічного обслуговування молодшого за віком чоловіка. Там обиралися майбутні жертви та обговорювалися питання щодо подальших злочинних дій.

Діяли спільники за одним і тим самим сценарієм – проникали до житлових будинків шляхом віджиму металопластикових вікон, погрожували господарям зброєю, зв’язували мотузками, одягали на голови наволочки, нещадно били, допоки постраждалі не віддавали гроші та ювелірні вироби.

Встановлено, що правопорушники можуть бути причетними до вчинення чотирьох таких розбійних нападів на території Одеського району.

Викрили та затримали їх оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД». Під час проведення санкціонованих заходів у фігурантів поліцейські вилучили золоті прикраси та банківські картки, що належали потерпілим, мобільні телефони, балаклави, чорний формений одяг без розпізнавальних знаків, пластикові хомути, клейкі стрічки, балончики сльозогінної дії, пістолет невідомого походження, гранату типу «Ф-1» та інші речі, які свідчать про причетність до злочинів.

Слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури Одеської області повідомили зловмисникам про підозру за ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Одеське районне управління поліції № 2