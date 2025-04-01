На Одещині правоохоронця судитимуть за допомогу ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових

Працівники ДБР за сприяння УСР Нацполіції та Держприкордонслужби завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Одещини, який допомагав військовозобов’язаним незаконно перетинати кордон із невизнаним Придністров’ям.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У січні 2025 року правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні «тури» для ухилянтів.

Маючи інформацію про розташування блокпостів і систему охорони кордону, він забирав «клієнтів» на авто, переодягав їх у військову форму та провозив через блокпости, пояснюючи, що везе колег на службу. Далі висаджував ухилянтів у місці, звідки вони могли безперешкодно перейти кордон.

За свої послуги організатори схеми брали по 6 тисяч доларів США з особи, частина грошей йшла правоохоронцю.

Матеріали щодо інших учасників угруповання виділено в окреме кримінальне провадження.

У лютому 2025 року правоохоронця затримали після отримання чергової оплати.

Йому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкції статей передбачають до 9 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань