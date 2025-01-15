На Одещині прикордонникам довелось стріляти для затримання трьох порушників кордону

Військовослужбовці Подільського загону за допомогою технічних засобів охорони державного виявили на державному кордоні, поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району трьох невідомих. Під час затримання порушники вдались до втечі та не реагували на неодноразову вимогу про зупинку. Прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору та застосували службового собаку, щоб затримати втікачів.

Чоловіки призовного віку, мешканці Київської, Львівської та Дніпропетровської областей, мали намір незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Для реалізації свого задуму порушники звернулись до адміна одного з інтернет-месенджерів. Останній надавав вказівки з навігації до сусідньої країни. За свої послуги «онлайн-поводир» отримав на криптогаманець по 8 тис. доларів США з кожного.

Відносно чоловіків складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.185-10 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби» та ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи направили до суду.

ДПСУ