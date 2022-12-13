На Одещині припинили реалізацію контрабандних цигарок – вилучено товару на суму понад ₴11 млн.

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за участі співробітників Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України викрили та припинили канал незаконного переміщення через державний кордон, з метою подальшого збуту, немаркованих підакцизних товарів – сигарет відомих іноземних марок.

За даними слідства, на території регіону діяла група осіб, яка налагодила незаконне ввезення сигарет в Україну. Проміжний склад для тимчасового зберігання контрабанди був розміщений в Малиновському районі Одеси. Сигарети ділки реалізовували на території Одещини та інших регіонах України через спеціально створений телеграм-канал та одну із кур’єрських служб доставки.

Під час обшуків вилучено понад 266 тис пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного збору. Вартість вилученої «продукції» становить орієнтовно 11,6 млн гривень.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом незаконного ввезення, зберігання та збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України).

Пресслужба Одеської обласної прокуратури