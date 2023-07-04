На Одещині притягують до відповідальності підприємця-будівельника за ухилення від сплати понад ₴20 мільйонів податків

Чоловік умисно вносив у податкову звітність завідомо недостовірні відомості. А щоб ухилятися від перевірок зареєстрував фірму за неіснуючою адресою. Правопорушнику повідомлено про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підозрюваний – 41-річний уродженець Вірменії, власник великої мережі будівельних компаній, фігурант низки проваджень щодо тяжких злочинів, який унаслідок переховування від органів досудового розслідування оголошений у розшук, позбавлений українського громадянства, знаходиться під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області за оперативним супроводом СБУ та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури встановили, що у 2019 році підприємець з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення організував реєстрацію на Одещині товариства з обмеженою відповідальністю, зазначивши в установчих документах завідомо неправдиву інформацію щодо його місцезнаходження, а також відкриття банківських розрахункових рахунків, і надалі використовував їх для незаконної діяльності, уникнення проведення податкових та інших перевірок, ухилення від сплати податків.

Контролюючи господарську діяльність підприємства, яке займалося будівництвом доріг та автострад, за попередньою змовою з іншими наразі невстановленими слідством особами, зловмисник організовував умисну видачу завідомо неправдивої звітності податкових зобов’язань з податку на додану вартість щодо фінансово-господарських взаємовідносин з низкою підприємств, які були замовниками робіт у будівельної фірми.

Унаслідок таких протиправних дій у 2019 та 2020 роках підприємець не сплатив до бюджету держави податок на додану вартість на загальну суму понад 23 400 000 гривень.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури заочно повідомили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 ККУ. Мова йде про організацію внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організацію умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинену повторно, за попередньою змовою групою осіб; організацію умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинену службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах; організацію складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранта в міжнародний розшук та вживаються заходи щодо подальшого скерування матеріалів до суду за правилами спеціального досудового розслідування. Також правоохоронцями встановлюється місцезнаходження майна та активів, які можуть належати зловмиснику задля забезпечення відшкодування збитків державі шляхом накладення на них арешту, а також повне коло осіб, причетних до даного злочину», – зазначила начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Ірина Городник.

Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, відповідно до санкцій вищезазначених статей, – позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області