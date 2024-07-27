На Одещині розшукали водія, який п’яним скоїв смертельну ДТП та втік з місця події

За скоєне керманичу загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Про подію, що сталася вчора, 26 липня, близько 23-ї години у селі Майорське, поліцейських та медиків сповістив випадковий свідок.

Лікарі, які прибули на місце ДТП, констатували смерть 20-річного місцевого жителя.

Поліцейські впродовж кількох годин розшукали за місцем мешкання 34-річного водія, причетного до даної автопригоди. На території його домоволодіння виявили легковий автомобіль «BMW» з механічними пошкодженнями та біологічними слідами на кузові. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Чоловік пояснив, що, рухаючись селом, виїхав на зустрічну смугу руху і ненавмисно здійснив наїзд на пішохода, який рухався по проїзній частині дороги в попутному напрямку. Після скоєного він не зупинився, а покинув потерпілого і місце події.

Перевірка керманича на стан сп’яніння показала, що він був нетверезий, в його організмі виявили 1.14 проміле алкоголю, що у майже шість разів перевищує допустиму норму.

На місці автопригоди працювали слідчо-оперативні групи відділу з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли смерть потерпілому. В рамках розпочатого кримінального провадження слідчі призначили низку судових експертиз. За результатами експертних висновків вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію про підозру. Слідчі дії тривають.

Зазначимо, що санкція ч. 3 ст. 286-1 ККУ передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та у жодному разі не сідати за кермо у стані сп’яніння, а пішоходам у темну пору доби позначати свій одяг світловідбивними елементами.

Відділ комунікації поліції Одещини