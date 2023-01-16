На Одещині розшукують шахрая, який збирав гроші нібито для ЗСУ (фото)

В автомобілі підозрюваного також знайшли понад 60 набоїв, придатних для стрільби з автомата Калашникова та ручного кулемета.

Ізмаїльські поліцейські розшукують підозрюваного в шахрайстві та незаконному поводженні з бойовими припасами Далакова Владислава Сергійовича

Слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що житель міста Ізмаїл, 1994 року народження, виставив у мережі Інтернет відеозвернення про те, що здійснює збір коштів на свій банківський рахунок для військових, які стоять на блокпостах та охороняють місто. У такий спосіб «волонтер» зібрав від громадян 30 тисяч гривень, але на допомогу військовим їх не використав. Загалом від протиправних дій ізмаїльця постраждали 26 громадян.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі чоловіка правоохоронці вилучили 62 набої, що, згідно з висновком експертного дослідження, придатні для стрільби з автомата Калашникова та ручного кулемета.

Після того, як фігурант дізнався, що його буде притягнуто до кримінальної відповідальності, він залишив своє місце проживання і був оголошений в розшук.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області