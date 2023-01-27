На Одещині судитимуть членів наркоугруповання, які заробляли на збуті наркотиків і психотропів близько ₴4 млн. на місяць

До складу злочинної групи входили вісім мешканців м. Одеси. Вони адміністрували три наркокрамниці в Інтернеті, де пропонували кокаїн, героїн, амфетамін, марки «ЛСД», екстазі та інше. Нині обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів скеровано до суду. Матеріали відносно інших учасників угруповання виділені в окреме провадження.

Викрили зловмисників оперативники управління боротьби з наркозлочинністю Одещини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області влітку минулого року.

Встановлено, що зловмисники створили та адміністрували три Інтернет-крамниці, де «клієнти» могли замовити широкий спектр наркотиків та психотипів. Серед пропонованого – героїн, кокаїн, амфетамін, марки «ЛСД», «Альфа-PVP», екстазі, псилоцибінові гриби, нарковмісні пігулки та інше. Продукцію фігуранти надсилали за допомогою сервісу поштових відправлень по території всієї країни, отримуючи кошти на електронні гаманці. За наявною у правоохоронців інформацією, такий бізнес приносив їм близько чотирьох мільйонів гривень на місяць.

Тоді, під час серії обшуків поліцейські вилучили у фігурантів понад 20 кг заборонених речовин, серед яких: героїн, кокаїн, амфетамін, метамфетамін, «Альфа-PVP», мефедрон, екстазі, марок «ЛСД», канабіс та псилоцибінові гриби, а роботу Інтернет-магазинів заблоковано. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує 11 мільйонів гривень.

Усім членам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені організованою групою в особливо великих розмірах.

Нині слідчі за погодженням процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи. Матеріали стосовно організатора та інших учасників угруповання виділені в окреме провадження, вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України