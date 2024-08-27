На Одещині судитимуть посадовців Держпродспоживслужби, викритих на поборах із зернотрейдерів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно посадовців Держпродспоживслужби, які організували схему поборів з експортерів «зернового коридору». Обвинувальний акт скеровано до суду.

На початку квітня 2024 року працівники ДБР викрили та затримали п’ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях, які організували корупційну схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів. Документи необхідні для експорту сільськогосподарської продукції, а також оформлення актів про результати обстеження, що необхідні для експорту ячменю та кукурудзи.

За попередніми оцінками, «ділки» отримували щомісячно понад 160 тис. доларів США.

Наразі двоє головних інспекторів ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області обвинувачуються в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Справу ще щодо трьох членів групи, які підозрюються в причетності до оборудки, слідство виділило в окреме кримінальне провадження. Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.