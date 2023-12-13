На Одещині судитимуть правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП та втік

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП у місті Білгород-Дністровськ.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У серпні 2023 року правоохоронець за кермом авто виїжджав заднім ходом з двору будинку та наїхав на жінку. У авто з правоохоронцем їхала його дружина.

Після наїзду подружжя перемістило потерпілу на лавку під під’їздом та викликало швидку допомогу. Проте, не дочекавшись медиків, водій залишив місце аварії, а пізніше місце події залишила і дружина.

Потерпіла жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Правоохоронець обвинувачується у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

ДБР