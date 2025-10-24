На Одещині, тікаючи від прикордонників, порушники на румунському авто перекинулись у кювет (фото)

Поблизу кордону в Роздільнянському районі військовослужбовці ДПСУ виявили автомобіль, який прямував у бік кордону з Молдовою.

Побачивши прикордонників, водій авто пришвидшив рух та, не впоравшись з керуванням, перевернувся в кювет.

У салоні іномарки, окрім водія, перебувало шестеро осіб, які внаслідок аварії дістали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Потерпілим прикордонники одразу надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію.

Попередньо оперативні співробітники ДПСУ встановили, що охочі потрапити до сусідньої Молдови звернулися за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили завдаток у понад 25 тис. доларів США на криптогаманець ділка.

За вказану суму організатор надав їм автівку, яка знаходилась у визначеному місці збору порушників. На позашляховик румунської реєстрації ділки встановили українські номери від іншого авто.

За спробу незаконного перетинання державного кордону відносно порушників складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровано до суду.

Державна прикордонна служба України