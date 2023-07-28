На Одещині учасникам злочинної групи повідомили про підозри у скоєнні низки злочинів

Для досягнення своїх цілей правопорушники тиснули на потерпілих: погрожували фізичною розправою, відібрали автомобіль, гроші та побили одного з членів родини. Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Раніше у цій справі були затримані ще двоє членів угруповання.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що утиски на підприємців організувала їхня ж знайома, яку вони залучили до сімейного бізнесу. Впродовж тривалого часу жінка брала участь у вирішенні організаційних, фінансових, господарських та кадрових питань підприємства. Згодом жінка вирішила привласнити бізнес.

За допомогою вона звернулася до довіреної особи «вора в законі», який мав вплив у кримінальному середовищі. Для цього він залучив декількох своїх знайомих. Упродовж тривалого часу фігуранти «навідувалися» до кожного члена родини з погрозами та вимаганням неіснуючих боргів, весь час змінюючи суму. Потім відібрали автомобіль. Коли й це не подіяло, погрожуючи зброєю, побили голову сімейства та відібрали гроші. Під тиском потерпілі ввели до бізнесу підконтрольну особу, а згодом втратили над ним контроль.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили учасників злочинної групи і у червні цього року затримали двох її членів. За місцями їхнього перебування та у інших фігурантів провели низку обшуків та вилучили речові докази протиправної діяльності, зокрема автомобіль, ключі від нього, документи, що належали потерпілому.

Під час подальшого розслідування поліцейські зібрали докази, що стали підставою для повідомлення підозри замовниці та іншим учасникам злочинної групи. Тож слідчі поліції Одещини під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 255-3 (Звернення за застосуванням злочинного впливу),

– ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу),

– ч. 2 ст. 189 (вимагання),

– ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом),

– ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження),

– ч. 1 ст. 187 (розбій).

Замовницю злочину та двох виконавців було затримано в процесуальному порядку. Іншим учасникам підозри повідомлені заочно. Вживаються заходи для їх затримання.

Жінці загрожує позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна або без такої, «кримінальному авторитету» – до десяти років з конфіскацією майна, а їхнім спільникам – до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Поліція Одещини