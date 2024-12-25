На Одещині учасники шахрайської оборудки привласнили землю на узбережжі моря вартістю понад ₴19 млн.

Йдеться про 73-річну засновницю та 65-річного директора однієї з місцевих приватних будівельних фірм. Правопорушникам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що фігуранти, у змові з невстановленими наразі особами, підробили документи і оформили на своє підприємство право власності на земельну ділянку площею один гектар на узбережжі моря в Одесі, яка ще у 1961 році була надана у власність Одеському державному екологічному університету для розміщення навчальної агрометереологічної станції. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму понад 19 мільйонів гривень.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів протиправних дій фігурантів, у тому числі висновки низки судових експертиз, і повідомили обом про підозру за ч. 3 та 4 ст. 358 (підроблення офіційного документа та використання такого документа за попередньою змовою групою осіб ) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Накладено арештом на нерухоме майно, яким незаконно заволоділи ділки. Поліцейські проводять подальші заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до шахрайської схеми.

Заходи з викриття злочину проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції, Одеського районного управління поліції № 1, Київської окружної прокуратури міста Одеси та Одеської обласної прокуратури.

Одеське районне управління поліції №1