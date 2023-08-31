На Одещині відкрито кримінальну справу щодо чоловіка, який погрожував односельцю підірвати гранату

Гранату поліцейські вилучили та направили на експертизу, після якої буде вирішуватися питання щодо повідомлення молодикові про підозру.

До поліції надійшло повідомлення жительки району про те, що п’яний односелець ображає її брата нецензурною лайкою та погрожує підірвати гранату. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та припинили протиправні дії чоловіка.

За словами зловмисника, мотивом злочину стали чутки, які нібито потерпілий поширював про нього.

За місцем мешкання молодика поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого у шафі виявили корпус ручної осколкової гранати із запалом. Слідчі вилучили бойовий припас та направили його на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

Наразі відносно правопорушника правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується дрібне хуліганство, та скерували їх до суду. Чоловіку загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

За фактом виявлення гранати слідчі Березівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Слідство триває. Поліцейські встановлюють походження бойового припасу та мету його зберігання.

Поліцейські закликають громадян бути свідомими і неухильно дотримуватися норм чинного законодавства щодо обігу зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Зазначимо, що відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Поліція Одеської області