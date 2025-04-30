На Одещині військовослужбовці отримували «бойові», ремонтуючи квартиру посадовця військової частини

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб.

Встановлено, що у грудні 2024 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. Протягом грудня 2024 – квітня 2025 року бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Попри відсутність на службі, військовослужбовці отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тисяч гривень.

У цей самий час інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань