На Одещині водій п’яним сів за кермо автомобіля і на смерть збив двох жінок

Автопригода сталася сьогодні близько 17-ї години у селі Коси.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись вулицею села здійснив наїзд на двох жінок, які йшли вздовж дороги. Травми потерпілих були несумісні з життям, обидві загинули на місці події.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він сів за кермо нетверезим.

На місці працюють слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та СОГ Подільського районного управління поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України та затримання водія в процесуальному порядку.

Повні обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Поліцейські вкотре закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп’яніння, це може призвести до непоправних наслідків.

ГУ Національної поліції в Одеській області