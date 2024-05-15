На Одещині водій п’яним сів за кермо і скоїв ДТП, унаслідок якої травмував себе і ще трьох людей (фото)

Автопригода сталася 13 травня приблизно о 17-й годині між селом Заводівка та містом Березівка.

Попередньо поліцейські встановили, що 34-річний водій легкового автомобіля «Chevrolet», перебуваючи в стані сп’яніння, під час руху здійснив виїзд на зустрічну смугу, де рухався автомобіль «ВАЗ» під керуванням 37-річного чоловіка. Керманич «ВАЗу», намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу, на яку в той момент повернувся і водій «Chevrolet», в результаті чого відбулось зіткнення.

Всі деталі та повні обставини події будуть встановлюватись в ході слідства.

Унаслідок ДТП постраждали обидва водії та двоє пасажирів «ВАЗу» – 58-річна жінка та 34-річний чоловік. Їх усіх з різними травмами було доставлено до лікарні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції Березівського районного відділу поліції.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння.

Кермувальник «Chevrolet» був п’яний, допустима норма алкоголю в його організмі перевищувала у 8 разів.

«Ми затримали чоловіка в процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Березівські окружної прокуратори повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження. Такі дії караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному судом запобіжного заходу», – повідомив начальник Березівського районного відділу поліції Микола Древов.

В рамках кримінального провадження транспортні засоби поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз.

Слідство триває.

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермом у стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, бути уважними та обережними.

Березівський районний відділ поліції Одещини