На Одещині встановили зловмисника, який викрав велику рогату худобу з приватного домоволодіння

Власника тварин обікрав його ж знайомий. Правопорушнику повідомлено про підозру. Йому загрожує позбавлення волі.

50-річний житель Стрюківської громади, виявивши відсутність в сараї двох голів великої рогатої худоби, звернувся по допомогу в поліцію.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали одну тварину на околиці населеного пункту, де зловмисник продавав її на забій за 11 тисяч гривень, а іншу – у плавнях, де він її сховав.

Як розповіла старша слідча Березівського районного відділу поліції Ольга Івахова, худобу поліцейські повернули власнику, а правопорушника розшукали і затримали в процесуальному порядку. Ним виявився 22-річний односелець потерпілого. Молодик свого часу допомагав йому по господарству, відтак орієнтувався на території його домоволодіння.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігуранту про підозру у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення, вчиненому в умовах воєнного стану. Згідно з санкцією ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавлення волі на строк до восьми років», – додала майор поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Березівський районний відділ поліції Одещини