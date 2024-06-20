На Одещині викрили двох неповнолітніх підпалювачів автівок військовослужбовців

Правопорушники затримані в процесуальному порядку та повідомлені про підозру. Їм загрожує позбавлення волі.

Днями в одному з населених пунктів Роздільнянського району зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Оперативники управління карного розшуку обласної поліції та Роздільнянського районного відділу поліції спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановили, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років.

«Ми з’ясували, що молодший за віком юнак, шукаючи в інтернеті роботу, отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Підліток погодився і залучив до співпраці старшого на рік знайомого. В обов’язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять», – зазначив начальник управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Змовившись, в один день рано-вранці хлопці здійснили підпал двох вищезгаданих автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину.

Поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів в сусідній області і затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У них вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, та телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії. За наявності достатніх доказів, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури повідомили молодикам про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

В ході досудового розслідування встановлено, що дії замовника імовірно були спрямовані на підтрив боєздатності української армії, у зв’язку з чим на підставі ст. 216 КПК України матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть передані до СБУ для проведення подальшого досудового розслідування за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури з додатковим внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Встановлюється замовник підпалів, який, за наявною інформацією, перебуває за кордоном.

Звертаємо увагу батьків на такі випадки. Аби уберегти неповнолітніх дітей від проблем із законом, слідкуйте за тим, де, з ким та чим вони займаються. Пояснюйте їм, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки.

Також звертаємося до підлітків. У вас все життя попереду і багато в чому від ваших дій залежить, яким воно буде. Пам’ятайте, що гроші та інші блага не варті того, щоб заплямувати свою репутацію і частину життя провести у в’язниці.

Відділ комунікації поліції Одещини