На Одещині викрили групу «чорних» геологорозвідників, які під прикриттям дослідних робіт незаконно видобували вапняк

Затримано організатора та трьох його спільників. Зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до шести років ув’язнення.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ встановили, що керівник одного з місцевих гірничодобувних підприємств налагодив незаконний видобуток вапняку в одному з родовищ площею понад 6 га в Одеському районі.

Підприємець мав спеціальний дозвіл на проведення комплексу геологорозвідувальних робіт, лабораторних і технологічних випробувань. Натомість здійснював незаконний промисловий видобуток корисної копалини загальнодержавного значення – вапняку – черепашника, вступивши у змову з технічним керівником свого підприємства, який повинен був забезпечувати виконання робіт за програмою геологічного вивчення корисних копалин, а також шахтарями.

Приховувати злочинну діяльність спільникам вдавалося завдяки розгалуженій мережі лабіринтів у штольні, що тягнуться на кілометри.

Незаконно видобутий вапняк зловмисники перевозили у підпільний цех, де його обробляли, після чого доставляли на один із одеських ринків для збуту.

Провівши комплекс слідчо-розшукових дій, спрямованих на документування злочинної діяльності «дослідників», їхні протиправні дії були припинені.

Було проведено обшуки за місцями мешкання фігурантів, у місцях видобутку, обробки та продажу вапняку. Вилучено низку речових доказів, зокрема понад вісім тисяч одиниць незаконно здобутого каміння, техніку для його видобутку, документацію тощо.

Попередня сума завданих протиправними діями зловмисників державі збитків склала майже 1 млн 300 тис. грн. Точний розмір заподіяної шкоди буде встановлюватись в ході розслідування.

Організатора та трьох його спільників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 Кримінального кодексу – у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. А керівникові, крім цього, ще й за ч. 1 ст. 209 того ж кодексу – у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Максимальне покарання за ці злочини – позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одещини