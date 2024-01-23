На Одещині викрили молодика, який намагався незаконно вивезти до Молдови чотирьох ухилянтів
Правопорушнику вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Припинили протиправну діяльність фігуранта співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та працівники відділення поліції № 1 Роздільнянського районного відділу поліції спільно з другим прикордонним загоном.
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що правопорушник, змовившись з невстановленою наразі особою, організував незаконне переправлення через державний кордон України в обхід пунктів пропуску для чотирьох військовозобов’язаних чоловіків з Київщини та Полтавщини. В одному з месенджерів з ухилянтами домовилися про умови незаконної оборудки та отримали від них передоплату на криптогаманець за перевезення. Вартість послуг для кожного «клієнта» коливалась в межах від двох до п’яти тисяч доларів США.
Однак реалізації їхнього плану завадили правоохоронці, зупинивши автомобіль, коли той направлявся вже у напрямку кордону.
«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений за попередньою змовою групою осіб щодо кількох осіб. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває. Поліцейські встановлюють інших осіб причетних до злочину», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Вікторія Бондаренко.
Відділення поліції № 1 Роздільнянського райвідділу поліції ОдещиниTweet