На Одещині викрили посадовця військкомату, який «відмазував» від мобілізації

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику Білгород-Дністровського РТЦК та СП, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

Зокрема, за 2 тис. США ділок робив «клієнтам» документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тис. доларів США чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.

Задокументовано факт отримання співробітником військкомату 7 тис. доларів США за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних осіб серед інших посадовців. Також встановлюються особи, які могли «скористатися послугами» підозрюваного.

Співробітнику РТЦК та СП повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.