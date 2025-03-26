На Одещині викрили таксиста з двома пасажирами, які мали наміри в незаконний спосіб перетнути держкордон

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Перевізнику загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Минулого тижня серед дня поліцейський офіцер громади Роздільнянського районного відділу поліції зупинив для перевірки автомобіль «Toyota Prius» під керуванням 37-річного одесита. В салоні, крім водія, перебували двоє пасажирів 24 і 29 років із Волинської та Запорізької областей.

Правоохоронці попередньо встановили, що таксист забрав чоловіків з Одеси, куди вони прибули потягами, і повіз у Роздільнянський район, звідки пасажири мали в обхід пунктів пропуску покинути країну. А організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян невстановлена наразі особа, якій вони заздалегідь на криптогаманець перерахували по 6500 та 8500 доларів.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини злочину та збираються докази для повідомлення перевізнику про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Відносно чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб покинути Україну, прикордонники склали протокол за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В подальшому правопорушники були направлені до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення перевірки.

На місці події працювали слідчі поліції, співробітники СБУ та прикордонники. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури.

Правоохоронці зауважують, що кримінальну відповідальність за перетин кордону здебільшого найпершими несуть особи, які своїми порадами, вказівками, послугами, у тому числі перевозками клієнтів, сприяють особам незаконно залишити країну. У таких випадках транспортний засіб вилучається і на нього накладається арешт.

Наголошуємо: протиправні дії перевізників – кермувальників автівок, човнів, підвод тощо, можуть бути кваліфіковані як сприяння у незаконному переправлені осіб через державний кордон України, за що Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини