На Одещині викрито чергову злочинну групу організаторів незаконного переправлення ухилянтів до Молдови під виглядом відпусток

Поліцейські затримали зловмисників у процесуальному порядку і повідомили про підозру. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області, за оперативного супроводу Одеського представництва ГУ ВБ СБ України, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці встановили, що організували протиправний вивіз за кордон чоловіків, які не можуть виїжджати за межі країни під час дій правового режиму воєнного стану, троє зловмисників на чолі з одеситом.

На початку листопада вони підшукали одного «клієнта» та пообіцяли організувати йому виїзд до Молдови, надавши завідомо підроблені документи про перебування на військовій службі та відбуття у відпустку до Кишинева.

За свої послуги спільники запросили грошову винагороду в сумі 8000 доларів.

Через офіційний пункт пропуску врешті зловмисники везти чоловіка не ризикнули. Усіх трьох учасників групи правоохоронці затримали під час спроби вивезти «клієнта» на автомобілі через державний кордон в обхід пунктів пропуску.

«Фігурантам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванні такими діями або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі підозрювані поміщені до ізолятора тимчасового тримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Готується клопотання до суду щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомила начальник відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Одеській області Віоріка Фінікова.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини