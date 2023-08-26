На Одещині викрито мільйонну оборудку із заволодіння грошима військового містечка

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили оборудку із заволодінням понад мільйоном гривень, виділеного на облаштування футбольного поля у військовому містечку на Одещині.

Слідчі Бюро повідомили про підозру посадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та керівнику підприємства-підрядника.

Встановлено, що ще у 2018 році ними було укладено договір щодо проведення комплексу робіт з будівництва спортивних майданчиків у військовому містечку на загальну вартість у понад 23 млн грн.

Серед іншого планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля, встановити освітлення. Однак, ці роботи були здійсненні лише на папері – в актах прийнятих робіт.

Таким чином, зловмисники заволоділи понад 1,2 млн грн, виділених на реновацію.

Колишньому заступнику начальника ПТКЕУ та директору товариства — підрядника повідомлено про підозру у корисливому посяганні на військове майно, зловживанні службовим становищем, службовому підробленні (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції статей передбачають покарання – позбавлення волі до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР