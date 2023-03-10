На Одещині викрито шахрая, який ошукував родичів полеглого на війні захисника України

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, з метою збагачення, увійшов в довіру до родичів військовослужбовця, який загинув на Херсонщині під час виконання бойових завдань. Він запропонував свою допомогу у вирішенні питань щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із виплатою та отриманням допомоги, яку надає держава родинам загиблих військових.

Чоловік повідомив, що за 10 000 доларів США, через свої нібито зв’язки в компетентних органах, він забезпечить прискорення державних виплат.

При цьому він навмисно розповідав, що без його допомоги вони не здатні отримати грошову допомогу, оскільки виплати заблоковані.

Правоохоронці затримали його безпосередньо під час одержання 5 тис доларів США – першої частини винагороди.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Також триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших осіб, причетних до незаконної оборудки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Головного управління Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Головного управління ВБ СБУ.

Офіс Генпрокурора