На Одещині з маршрутного таксі під час руху випала і серйозно травмувалася жінка

Жінку із травмами ушпиталили. В рамках розпочатого кримінального провадження слідчі призначили низку судових експертиз, а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Подія сталася на перехресті вулиці Залізничної села Вестерничани та провулка Довженка.

Поліцейські встановили, що водій маршрутного автобуса «Еталон» після закінчення посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту продовжив рух, не зачинивши вхідні двері. Під час повороту наліво одна з пасажирок зазначеного транспортного засобу, яка стояла біля дверей, не втрималася і випала з салону на асфальто-бетонне покриття проїзної частини. Водій зупинився і жінці одразу викликали швидку.

У лікарні постраждалій діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, тулубу, перелом скроневої кістки та ушпиталили.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезий. Його дії кваліфіковані слідством за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

«Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили керманичу про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілій тяжке тілесне ушкодження»,- повідомив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський та зауважив, що згідно із санкцією статті, за дане кримінальне правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове слідство у цьому кримінальному провадженні триває. Слідчі призначили низку судових експертиз, а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Поліцейські звертаються до водіїв транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення: будьте уважні та обережні, перед початком руху від зупинки ви повинні впевнитись у безпечності продовження руху, вжити усіх необхідних заходів щодо недопущення дорожньо-транспортних пригод та травмувань пасажирів транспортного засобу, яким керуєте. Це особливо актуально в умовах недостатньої видимості – у темний час доби або при погіршенні погодних умов.

Подільське районне управління поліції Одещини