На Одещині за підозрою у зґвалтуванні 10-річної дівчинки затримали її 30-річного родича

Поліцейські розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України — зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Він затриманий в порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Повідомлення про неправомірні дії відносно дитини надійшло до поліції від матері дитини учора, 4 вересня, близько восьмої вечора.

Попередньо поліцейські встановили, що чоловік запросив до себе у гості дівчинку, пообіцявши їй подарувати мобільний телефон і рюкзак. А коли вона прийшла до його будинку, зґвалтував її.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці вилучили речові докази та призначили судові експертизи. З дитиною працює поліцейський психолог. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у злочині.

Відділ комунікації поліції Одеської області