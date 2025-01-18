На Одещині заблоковано хабарницьку схему складання іспитів та отримання водійських посвідчень

Правоохоронці затримали місцеву мешканку, яка допомагала громадянам «позитивно вирішити» дане питання. За свої послуги брала 750 доларів. Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Заблокували злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2.

За даними слідства, одеситка підшукувала «клієнтів» та запевняла, що оскільки має зв’язки в регіональному сервісному центрі, допоможе скласти іспити та отримати водійське посвідчення. Ціна питання – 750 доларів «винагороди».

Поліцейські затримали фігурантку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди. Їй повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їх службового становища, поєднане з вимаганням (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Проводяться заходи для встановлення осіб, зокрема й з-поміж службовців регіонального сервісного центру, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Процесуальне у кримінальному провадженні здійснює Чорноморська окружна прокуратура Одеської області.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України