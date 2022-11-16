На Одещині затримали 45-річного жителя Нерубайської громади, підозрюваного у вбивстві знайомого подружяя

Вранці 12 листопада тіла жінки та чоловіка віком 39-ти та 56-ти років виявив за місцем їхнього мешкання односелець і викликав медиків та поліцейських.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2.

Попередньо правоохоронці встановили, що у вбитих напередодні ввечері був їхній знайомий з сусіднього села. Між чоловіками в ході розмови раптово виник конфлікт, і гість накинувся на господаря домоволодіння з кулаками й забив його до смерті.

Помітивши, що прокинулася співмешканка потерпілого і стала свідком його звірячого вчинку, зловмисник пішов до жінки і порізав її скальпелем, який знайшов у будинку. Від отриманих травм вона теж померла.

Після скоєного, чоловік покинув місце злочину.

З місця події поліцейські вилучили скальпель та інші речі, важливі для слідства, а за кілька годин встановили та затримали і самого фігуранта, який перебував у себе вдома в сусідньому селі. У чоловіка вилучили одяг та взуття з біологічними слідами. Усі речові докази правоохоронці скерували на експертизу.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто в умисному вбивстві двох людей. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням. На час досудового розслідування підозрюваного помістили під варту», – зазначив т.в.о. начальника слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Олег Шпитко.

Слідство триває.

Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2