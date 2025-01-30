На Одещині затримали чоловіка, який розстріляв автомобіль, поранивши пасажира (фото)

Зловмисник кілька разів вистрілив з незареєстрованої рушниці в автомобіль, який проїжджав біля його дому, в результаті чого поранив пасажира. Правопорушнику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Подія сталася кілька днів тому вдень у Великодолинській громаді. 34-річний місцевий житель, помітивши на дорозі біля свого будинку автівку з чоловіками, з якими мав неприязні стосунки, взяв мисливську рушницю і з дверей власного будинку кілька разів вистрілив у бік транспортного засобу.

В результаті вогнепальне поранення отримав 36-річний пасажир. Лікарі надали потерпілому медичну допомогу та відпустили його додому.

Правопорушника поліцейські затримали в процесуальному порядку, а під час слідчих дій за місцем його мешкання вилучили незареєстровану рушницю, яку скерували на експертизу.

За наявності достатніх доказів слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчими розпочато окреме провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Всі обставини встановлюються.

Відділ комунікації поліції Одещини