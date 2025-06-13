На Одещині затримали п’яного водія автівки, який допустив смертельну ДТП

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Автопригода сталася вчора, 12 червня, приблизно о 23-й годині на території Шабівської громади.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 45-річний житель Білгород-Дністровського району, рухаючись ґрунтовою польовою дорогою на автомобілі «ВАЗ», не впорався з керуванням, виїхав з дороги, де відбулось перекидання легковика.

В автівці, окрім водія, знаходилися ще чоловік та жінка. Остання, на жаль, загинула на місці події. Чоловік та керманич легковика не постраждали.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був п’яний. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Відомості про подію ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. В рамках провадження вилучено транспортний засіб та призначено низку експертиз», – додав Дмитро Слюта.

Досудове розслідування триває. Всі обставини події встановлюються.

Поліцейські вкотре закликають учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Зокрема, водіїв – за жодних обставин не сідати за кермо у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, не перевищувати дозволену швидкість, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.

НЕ НАРАЖАЙТЕ СЕБЕ ТА ОТОЧЕННЯ НА НЕБЕЗПЕКУ!

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини